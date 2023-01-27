جمال الزهيري: لعبة الكراسي الموسيقية تسيطر على انتقالات المدربين في الدوري

علق الناقد الرياضي جمال الزهيري، على رحيل 12 مدربا عن أنديتهم خلال آخر 15 مباراة من عمر مسابقة الدوري، وهم كل من: الزمالك وبيراميدز والمصرى وغزل المحلة وسموحة وسيراميكا وأسوان والإسماعيلى وطلائع الجيش وفاركو وإنبى والبنك الأهلى.

وقال جمال الزهيري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لن نحزن على رحيهم فهم يلعبون لعبة الكراسي الموسيقية، يتنقلون بين الأندية بكل بسهولة وأصبحت ظاهرة سيئة للغاية، ونتمنى تطبيق قرار يتيح للمدرب بتدريب نادي واحد فقط خلال الموسم.

تابع الناقد الرياضي، لا يوجد نظام أو لائحة تحكم عملية التنقلات بين الأندية، لافتا إلى أنه يؤيد رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك في الوقت الراهن في ظل تراجع نتائج الفريق بشكل كبير.

