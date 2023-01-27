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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"التنسيقية" تعقد ورشة عمل حول الدراما المصرية وصناعة المحتوي

التنسيقية تعقد ورشة
"التنسيقية" تعقد ورشة عمل حول الدراما المصرية وصناعة المحتوي

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول الدراما المصرية وصناعة المحتوي، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها دور القوي الناعمة وتاثيرها المباشر في بناء الاجيال وتأثير عصر الرقمنة والمنصات الالكترونية علي صناعة المحتوي  ، وكيفية استخدام الفن والدراما لتعظيم موارد الدولة اقتصاديا بالاضافة الي اصلاح البنية التشريعية لتسهيل حركة الابداع والفن ودور شركات الانتاج الفني بين الرسالة الفنية والاستثمار.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت مرونة الرقابة من جانب المصنفات وتخفيف التدخل الأمني في الرقابة والتصاريح للأعمال الدرامية وزيادة الفرص التنافسية في الانتاج والاعمال الدرامية وعدم اقتصارها علي بعض الجهات او الشركات مما يساهم في زيادة الفرصة للتنافسية وزيادة الاستثمار وايضا الاهتمام بصناعة الافلام الروائية القصيرة والوثائقية ووضع استراتيجية وطنية للدراما المصرية ضمن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ واتاحة فرص تصوير الاعمال الاجنبية بمواقع التصوير المصرية مع المرونة في الرقابة واستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة مما يساهم في زيادة النقد الاجنبي الوارد لمصر.

أدار ورشة العمل، كل من؛ النائبة هدي عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وأحمد خالد عضو التنسيقية.

وشارك بالورشة عدد من نواب واعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن احزاب سياسية تضمنت حزب المؤتمر ومصر بلدي والحركة الوطنية والتجمع وارادة جيل والجيل الديموقراطي والعدل والغد والاحرار الدستوريين والمصري الديموقراطي الاجتماعي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ورشة عمل الدراما المصرية صناعة المحتوى الشارع المصري

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