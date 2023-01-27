النسخة العاشرة.. ختام الدور التمهيدي من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

اختتمت منافسات الدور التمهيدي من دوري مراكز الشباب بنسخته العاشرة بمحافظة كفر الشيخ، بعد لقاءات اليوم الخميس وأسفرت عن فوز فريق أبو زيادة علي لاصيفر 4/2 بشباب دسوق وبإدارة شباب قلين.

وأسفرت لقاءات الختام عن فوز المنشأة الكبرى علي قونة 2/0 وتخطى شباس عمير، فريق بلنكومة 7/6 بركلات الترجيح، ومن بيلا فاز فريق الكوم الطويل علي كوم الحجنة 1/0 وأخيراً من إدارة شباب كفر الشيخ فاز فريق زراعة ميت علوان علي دقلت 1/0 ، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه بذلك تختتم المنافسة على مستوى الإدارات الفرعية وتم صعود 20 فريقا فائزا خلال المنافسات بالإضافة إلى الأربع فرق الحاصلة علي المراكز الأولى من النسخة الماضية أولهم فريق محلة ديلي بطل الدوري بالمحافظة وشباس الملح المركز الثاني وكفر الشيخ وكفر مجر ثالث ورابع الدوري العام الماضي ليكون إجمالي الفرق المشاركة 24 فريقاً ويشهد الأسبوع المقبل إعلان موعد انطلاق المنافسات على مستوى المحافظة.



تقام مباريات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات ومصطفى الخطيب منسق الدوري بمشاركة المراقبين من فريق عمل المديرية والإدارات الفرعية.