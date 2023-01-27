عضو الجبلاية: لو مصلحة الكرة المصرية في رحيل اتحاد الكرة سأكون أول الراحلين

رد الإعلامي إيهاب الكومي، على حملات التشكيك في اتحاد الكرة المصري، والمطالبات برحيل أعضاء الجبلاية خلال الفترة المقبلة بداعي فشلهم في إدارة الكرة المصرية..



وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، :" هدفنا منذ اليوم الأول، تطوير الكرة المصرية وليس لنا مصلحة ولا نتربح من مناصبنا، ولو مصلحة الكرة المصرية في رحيل اتحاد الكرة سأكون أول الراحلين".



وتابع :" كل شئ عندنا مستباح، وما يحدث في مصر لايحدث في أى مكان آخر في العالم، عندنا أزمة اخلاق وليست أزمة في كرة القدم، هناك تراشق وتناحر وخناقات وسباب، وللأسف الجماهير تنساق خلف ما يسمى بالنخبة وهم سبب الفتنة".

وتساءل :" متى ستنتهى أزمة الأخلاق، ونرجع لاستخدام العقل والمنطق ونحترم بعضنا البعض، ومتى سيتم تفعيل القانون ؟ ".

وواصل :" لابد للمجلس الأعلى للإعلام أن يتدخل لوضع حد لهذه المهزلة، ويراقب كل ساحات الإعلام المختلفة، ولابد أن يكون هناك قانون للرياضة، يتضمن بنود تحاسب بصرامة كل من يخرج عن الروح الرياضية ويشعل نار الفتنة".

وقال :" اسم مصر أكبر من جميع أندية الدوري، ولابد من تدخل العقلاء باجراء حوار وطني لنزع فتيل الفتنة الحالية، وأتينا بخبير تحكيم أجنبي رغم وجود خبرات مصرية، ولكننا أردنا تطوير التحكيم في مصر بعيدا عن الانتماءات والألوان، ولكننا فوجئنا بالهجوم عليه من الجميع".

وأضاف :" لم يحدث أن طلب أحد من كلاتنبرج بتعيين حكام بعينها لنادي بعينه، ولايوجد أى أزمات مالية معه وسوف يحصل على كافة مستحقاته وله مني كل الاحترام والتقدير".

https://www.youtube.com/watch?v=GjfJ-K4lMD4