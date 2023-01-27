طلاب جامعة العريش يدعمون مبادرة المدينة جميلة

شارك طلاب جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، فى مبادرة العريش مدينة جميلة، وذلك بتجميل ميادين وشوارع مدينة العريش بالتعاون مع “الشيوخ والعواقل - رجال الأعمال - المتطوعين من الأهالى - منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وطلاب الجامعات والمدارس ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

تجميل وتزيين مدينة العريش

وأكد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة على أن طلاب الجامعة شاركوا في تجميل وتزيين مدينة العريش من خلال حملات النظافة ودهان البلدورات وتجميل الشوارع والميادين والمناطق السكنية.

ومن جهة أخرى، شاركت مديرية التربية والتعليم بقيادة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة في المبادرة، حيث شارك فيها طلاب مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية والمدارس الرسمية للغات .

وأعلن وكيل الوزارة أنه بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالمشاركة المجتمعية في كافة المبادرات والمناسبات والتعاون مع كافة طوائف المجتمع .