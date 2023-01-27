ليس هناك حاجة| نجم الأهلي يعلق على مطالب ضم مهاجم للفريق

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي ليس في حاجة حاليا لضم مهاجم أجنبي، مشيرًا إلى أنه يتمنى تقديم نتائج طيبة خلال مشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك مهاجمين مصريين مميزين، ويجب توفير الدولارات في ضم آخرين، ويجب استقرار الفريق حاليا بوجود شريف وكهربا وشادي حسين، والموسم القادم يبحث بهدوء عن الأفضل".

وأضاف: "الأفضل خروج مصطفى سعد موسمين اعارة من أجل تطوير مستواه، وكان خطأ التعاقد مع لاعب ناشئ، في ظل وجود قطاع ناشئين في النادي الأهلي".

وواصل: "سنحكم على مستوى خالد عبدالفتاح بعد 6 مباريات آخرى مع الأهلي".

وأتم: "أتمنى تحقيق الأهلي نتائج جيدة، وأن يحقق ميدالية جديدة في كأس العالم للأندية".