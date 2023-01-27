عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث .. سعر اليورو فى البنك المركزي اليوم الجمعة 27-1-2023

سعر اليورو فى مصر
سعر اليورو فى مصر

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو  مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 27 يناير 2023وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 32.54 جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع.

txt

ارتفاع سعر الدولار وتراجع اليورو أمام سلة العملات اليوم 25 يناير 2023

txt

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 25-1-2023

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 32.52 جنيه للشراء و 32.67 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك المشرق نحو 32.47جنيه للشراء و 32.67جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك أبوظبي التجاري  نحو 32.47جنيه للشراء و 32.64جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك بلوم نحو 32.46جنيه للشراء و 32.67 جنيه للبيع.

استقرار اليورو فى البنك المركزي 

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 32.44جنيه للشراء و32.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنوك (المصري لتنمية الصادرات،كريدي اجريكول،قطر الوطني) نحو 32.43جنيه للشراء و32.67جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك(الأهلي المتحد ،المصرف المتحد)نحو 32.42جنيه للشراء و32.67جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنوك ( الإسكندرية، فيصل الاسلامي،HSBC،الكويت الوطني،قناة السويس،الإمارات دبي الوطني) نحو 32.40جنيه للشراء و 32.67جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك التجاري الدولي CIB  نحو 32.39جنيه للشراء و32.63جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك الاستثمار العربي  نحو 32.33جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك التنمية الصناعية   نحو 32.30جنيه للشراء و32.56 جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنوك (مصر،الاهلي) نحو 32.29جنيه للشراء و 32.59جنيه للبيع.
 

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك ميد بنك نحو 32.27 جنيه للشراء و 32.79جنيه للبيع.


أفضل سعر لشراء اليورو

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم افضل سعر لشراء اليورو بقيمة 32.54 جنيه للشراء.

 

 

اليورو سعر اليورو اليوم البنك المركزي البنوك جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

الدولار هينزل 5 جنيهات خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

5 علامات بكيس النسكافيه المغشوش ببودرة البلاط

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

الزمالك يحسم صفقة سوبر .. طارق السيد يكشف التفاصيل | شاهد

شوبير يعلن عن أول صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار النفط بدعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية

إجراءات جديدة لـ توثيق عقد الزواج والطلاق 2023 والرسوم المطلوبة.. تفاصيل

عبدالله جمعة و فتوح.. مفاجأة سارة لـ عشاق الزمالك قبل لقاء فيوتشر

131 ألف زائر أمس.. فتح أبواب معرض الكتاب للجمهور من العاشرة صباحًا

وفقا لآخر تحديث .. سعر اليورو فى البنك المركزي اليوم الجمعة 27-1-2023

ريال مدريد في الانتظار.. هذا مشوار الأهلي نحو نهائي مونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة.. أعراض صادمة

هترجعها لطبيعتها.. 7 أطعمة تعالج تلف الأعصاب

مبتعرفش تواجه.. 4 أبراج تجنبها في المواقف

بدل حياة الملايين وهو مشلول.. وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

معجزة.. كيف أنقذ صيدلي طفلا من الموت| فيديو جراف

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ