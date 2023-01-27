وفقا لآخر تحديث .. سعر اليورو فى البنك المركزي اليوم الجمعة 27-1-2023

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 27 يناير 2023وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 32.54 جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 32.52 جنيه للشراء و 32.67 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك المشرق نحو 32.47جنيه للشراء و 32.67جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك أبوظبي التجاري نحو 32.47جنيه للشراء و 32.64جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك بلوم نحو 32.46جنيه للشراء و 32.67 جنيه للبيع.

استقرار اليورو فى البنك المركزي

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 32.44جنيه للشراء و32.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنوك (المصري لتنمية الصادرات،كريدي اجريكول،قطر الوطني) نحو 32.43جنيه للشراء و32.67جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك(الأهلي المتحد ،المصرف المتحد)نحو 32.42جنيه للشراء و32.67جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنوك ( الإسكندرية، فيصل الاسلامي،HSBC،الكويت الوطني،قناة السويس،الإمارات دبي الوطني) نحو 32.40جنيه للشراء و 32.67جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك التجاري الدولي CIB نحو 32.39جنيه للشراء و32.63جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك الاستثمار العربي نحو 32.33جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك التنمية الصناعية نحو 32.30جنيه للشراء و32.56 جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنوك (مصر،الاهلي) نحو 32.29جنيه للشراء و 32.59جنيه للبيع.



بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك ميد بنك نحو 32.27 جنيه للشراء و 32.79جنيه للبيع.



أفضل سعر لشراء اليورو

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم افضل سعر لشراء اليورو بقيمة 32.54 جنيه للشراء.