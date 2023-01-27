سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم الجمعة 27-1-2023

ننشر أسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 يناير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .



أسعار الدرهم الاماراتى اليوم الجمعة

سجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.14جنيه للشراء و8.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزي

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزي المصرى عند 8.13جنيه للشراء و8.15 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (المصرف العربي الدولي،المشرق،HSBC) نحو 8.12جنيه للشراء و8.15 جنيه للبيع.



بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الإمارات دبي الوطني،قناة السويس،الإسكندرية، الاستثمار العربي،التجاري CIB،كريدى اجريكول،فيصل الإسلامي)نحو 8.11جنيه للشراء و 8.15جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الأهلي،مصر )نحو 8.10جنيه للشراء و8.12 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (المصري لتنمية الصادرات،قطر الوطني)نحو 8.10جنيه للشراء و 8.15جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك بلوم نحو 8.09جنيه للشراء و 8.15جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك ابوظبي التجاري نحو 8.08جنيه للشراء و8.16جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.07جنيه للشراء و8.12جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الكويت الوطني نحو 8.04جنيه للشراء و8.19جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى ميد بنك نحو 8 جنيه للشراء و8.16جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.96جنيه للشراء و8.15 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتى

يقدم مصرف أبوظبي الاسلامي أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 8.14جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .