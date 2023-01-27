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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوكت المصري يكشف عن المشكلة الأبرز التي تواجه معرض الكتاب.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال شوكت المصري، أستاذ النقد الأدبي الحديث، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، كان رغبة في الانتصار المصري بعد نكسه 67، بالثقافة والفكر والقراءة على أي فكر وأي هزيمة".

وكشف شوكت المصري خلال لقائه مع ضياء رشوان ببرنامج"مصر جديدة" عن الأزمة الأكبر التي تواجه معرض الكتاب وهي الورق، موضحًا أن ارتفاع أسعار الورق  ومستلزمات الطباعة في مصر شكل تراجع للكتاب الورقي امام الكتاب الرقمي.

 

صناعة الورق تشبه صناعة السلاح

وأكد شوكت المصري أستاذ النقد الأدبي، أن صناعة الورق تشبه صناعة السلاح، مناشدًا الدولة إعادة تشغيل مصانع الورق المصرية ال 16، ومنوهًا إلى أن صناعة الورق أمن قومي، في البلد الذي يحتفي بمرور 200 عامًا على صدور أول كتاب مصري في 1823، لافتًا إلى أن مصر مركز جاذب للاستثمار في مجال النشر سواء في الطباعة أو الملفات الإلكترونية.

شوكت المصري النقض الأدبي معرض الكتاب ارتفاع أسعار الورق مستلزمات الطباعة الكتاب الرقمي

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