شوكت المصري يكشف عن المشكلة الأبرز التي تواجه معرض الكتاب.. فيديو

قال شوكت المصري، أستاذ النقد الأدبي الحديث، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، كان رغبة في الانتصار المصري بعد نكسه 67، بالثقافة والفكر والقراءة على أي فكر وأي هزيمة".

وكشف شوكت المصري خلال لقائه مع ضياء رشوان ببرنامج"مصر جديدة" عن الأزمة الأكبر التي تواجه معرض الكتاب وهي الورق، موضحًا أن ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة في مصر شكل تراجع للكتاب الورقي امام الكتاب الرقمي.

صناعة الورق تشبه صناعة السلاح

وأكد شوكت المصري أستاذ النقد الأدبي، أن صناعة الورق تشبه صناعة السلاح، مناشدًا الدولة إعادة تشغيل مصانع الورق المصرية ال 16، ومنوهًا إلى أن صناعة الورق أمن قومي، في البلد الذي يحتفي بمرور 200 عامًا على صدور أول كتاب مصري في 1823، لافتًا إلى أن مصر مركز جاذب للاستثمار في مجال النشر سواء في الطباعة أو الملفات الإلكترونية.