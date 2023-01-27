أخبار التعليم| سجل في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية حتى 9 فبراير.. مركز اللغات بـ حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز

ينطلق مؤتمر إعلان نتائج مشروع " تطوير قدرات مقدمى الرعاية الصحية فى مصر لتطبيق المشوره للنساء الحوامل وأسرهم فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين الإيحابى أو السلبى" يوم الإثنين والثلاثاء 30 -31 يناير 2023 .



تعرف علي الأوراق المطلوبة للحصول علي منحة كلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن تخصيص منحة واحدة، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيمSTEM دفعة 2022، بكلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية، وفقآ للشروط والضوابط التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انطلق السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية ، وذلك بعد أن وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بدءًا من السبت الموافق 21/1/2023 على أن ينتهي التقدم يوم الخميس الموافق 9/2/2023.