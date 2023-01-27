تدخل جراحي .. تعليق ناري من مهيب عبد الهادي بعد استقالة لجنة الانضباط

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن ما يدور في الساحة الرياضية المصرية في الوقت الحالي، وذلك بعد استقالة لجنة الانضباط.



وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيسبوك : "محتاجين تدخل جراحي في الكورة واللي بيحصل فبها خلاص مبقتش كورة اللي بنتمتع بيها. بقت قضايا وشكاوي واستقالات والفاظ وقلة ادب فين الكورة والفنيات والمتعة والاستثمار الرياضي".



شهدت الساعات الأخيرة اتصالًا مكثفًا بين مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة؛ لإقناع الأخير بالعدول عن الاستقالة التي تقدم بها لمجلس الجبلاية قبل ساعات.



وتقدم المستشار محمد عبده صالح باستقالته بعد ساعات من هجوم لاذع تعرض له من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد قرار لجنة الانضباط لاستدعاء الأخير للتحقيق بناء على شكوى مقدمة من النادي الأهلى.