رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة الاهتمام بالشباب والنهوض بشؤونه

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان ضرورة الاهتمام بالشباب والنهوض بشؤونه باعتباره يمثل فرصة وتحديا تنمويا في نفس الوقت.



ودعت رئيسة الحكومة -وفق بيان صدر عن رئاسة الحكومة التونسية مساء اليوم /الخميس/- إلي مزيد من التشاور وشراكة الوزارات المعنية من أجل إعداد استراتيجية متكاملة وضبط خطوطها العريضة بما يضمن النهوض بواقع الشباب والتطلع الى مستقبل أفضل.



وترأست نجلاء بودن رمضان مجلسًا وزاريًا خصّص للنظر في استراتيجية ومخطط عمل قطاع الشباب للفترة 2023-2035.



من جانبه، قدم وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش عرضا حول استراتيجية ومخطط عمل قطاع الشباب للفترة 2023-2035.