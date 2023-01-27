الرئيس التونسي يبحث الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وضرورة حياد الإدارة حيادا كاملا.

وتطرق الاجتماع -وفق بيان صدر مساء اليوم /الخميس/ عن رئاسة الجمهورية التونسية- لجملة من الموضوعات تتعلق بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إنجازها، كمشروع توليد الطاقة بالرياح .

وتناول الاجتماع، دراسة مشروع المندمج الهيدروميكانيكي مع إنشاء مركز لتحلية المياه، وخط الأنبوب لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا الذي يبلغ طوله 240 كيلومترا ويربط بين مدينة الهوارية بولاية نابل وجزيرة صقلية بتكلفة قدرها 307 ملايين يورو حصلت عليها تونس في شكل منحة.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المشروعات الأخرى كمشروع الامتياز للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي، ومشروع الطريق الرابط بين قابس ورأس جدير الذي سيتم افتتاحه في المدة القليلة القادمة.

وحول المشروعات التي تقدم بها الشباب في كافة المناطق، أكد الرئيس التونسي ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعطل تلك المشروعات، مشيرا إلي أن القانون يجب أن يكون معبّرا عن الإرادة العامة وألا يكون عقبة أمامها، وإذا كانت هناك تشريعات تقف حائلا أمام إنجازات مشروعات الشباب فيجب تنقيحها أو استبدالها.