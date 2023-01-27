بملابس ملفتة.. زوجة أحمد السقا تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت مها الصغير زوجة أحمد السقا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة أحمد السقا في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جاكيت لافت أتسم بالألوان و النقوشات الأنيقة مع تي شيرت باللون الأبيض و نسقت معهما بنطلون أسود.

تزينت زوجة أحمد السقا بمجموعة من الإكسسوارات العصرية وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم و متناسقة مع ملابسها.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت زوجة أحمد السقا على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.