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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة.. زوجة أحمد السقا تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

زوجة أحمد السقا
زوجة أحمد السقا

حرصت مها الصغير زوجة أحمد السقا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت زوجة أحمد السقا في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جاكيت لافت أتسم بالألوان و النقوشات الأنيقة مع تي شيرت باللون الأبيض و نسقت معهما بنطلون أسود.

تزينت زوجة أحمد السقا بمجموعة من الإكسسوارات العصرية وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم و متناسقة مع ملابسها.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت زوجة أحمد السقا على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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