جامعة العريش: إجراء 70 مقررا إلكترونيا في اختبارات الترم الأول بالكليات

تمكن مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة العريش محافظة شمال سيناء ، من إجراء 70 مقررا إلكترونيا في اختبارات النصف الأول من الفصل الدراسي الجامعي لعام 2022 /2023 ، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور رفعت عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد احمد السيد مدير مركز التطوير .



12 كلية جامعية





وتم الانتهاء من إجراء 70 مقرر الكتروني بنجاح بمشاركة 12 كلية جامعية ،و ٤٨٠٠ طالب وطالبة ممثلين لجميع الكليات وهي :

كلية الطب البشري، و كلية الطب البيطري، و كلية الحاسبات والمعلومات ، وكلية التربية ، و كلية التربية الرياضية، و كلية الآداب ،و كلية العلوم ، و كلية التجارة ،وكلية العلوم الزراعية ، وكلية الاقتصاد المنزلي ،وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحري.

وساهم في خروج هذه الاختبارات بامتياز فريق عمل تحت قيادة الدكتور محمد جمال عوض مدير تكنولوجيا المعلومات.