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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة العريش: إجراء 70 مقررا إلكترونيا في اختبارات الترم الأول بالكليات

مركز الاختبارات الالكترونيه
مركز الاختبارات الالكترونيه بجامعة العريش

تمكن  مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة العريش محافظة شمال سيناء ، من إجراء 70 مقررا إلكترونيا في اختبارات النصف الأول من الفصل الدراسي الجامعي لعام 2022 /2023 ، تحت رعاية  الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور رفعت عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد احمد السيد مدير مركز التطوير .


12 كلية جامعية



وتم الانتهاء من إجراء 70 مقرر الكتروني بنجاح بمشاركة 12 كلية جامعية ،و ٤٨٠٠ طالب وطالبة ممثلين لجميع الكليات وهي : 
كلية الطب البشري، و كلية الطب البيطري، و كلية الحاسبات والمعلومات ، وكلية التربية ، و كلية التربية الرياضية، و كلية الآداب ،و كلية العلوم ، و كلية التجارة ،وكلية العلوم الزراعية ، وكلية الاقتصاد المنزلي ،وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحري.

وساهم في خروج هذه الاختبارات بامتياز  فريق  عمل تحت قيادة الدكتور محمد جمال عوض مدير تكنولوجيا المعلومات.

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