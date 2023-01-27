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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس مع الشغل عقوبة سرقة الأماكن المخصصة للعبادة..تفاصيل

مسجد
مسجد

الأماكن المخصصة للعبادة لها حرمانيتها، لذا وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن سولت له نفسه القيام بأعمال السرقة داخلها تصل للحبس مع الشغل. 

 

فى هذا الصدد ، نص قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل:

1-على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

 

2- على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

 

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3-على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

 

4-على السرقات التي تحصل ليلاً.

 

5-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

 

6- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

 

7-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

 

8-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء . 

حبس قانون العقوبات

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