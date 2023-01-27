بدء برنامج الأنشطة الرياضية خلال إجازة نصف العام بمراكز الشباب في سيناء

بدأت مديرية الشباب والرياضة ، بمحافظة شمال سيناء، في تنفيذ برنامج الأنشطة الرياضية الشتوية لكرة القدم وغيرها من الألعاب للشباب والطلائع والنشء تنفيذا لخطة اجازة نصف العام بمراكز الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .



وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن مديرى إدارات الشباب بمراكز المحافظة يشرفون علي تنفيذ البرنامج .





وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ فعاليات البرنامج من خلال بدء المباريات والأنشطة الرياضية المتنوعة، والتي تستمر حتى نهاية إجازة نصف العام.