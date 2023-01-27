الإسماعيلي يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام الداخلية في الدوري الممتاز

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الداخلية، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة مساء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويسعى فريق الإسماعيلي بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري المصري، بالفوز على الداخلية في مباراة اليوم، والتقدم إلى المركز قبل الأخير في جدول الدوري.



وتولى ميدو تدريب الإسماعيلي في 27 ديسمبر الماضي، تعادل الفريق تحت قيادته في 3 مباريات وخسر 3 آخرين، ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن.



وخاض الإسماعيلي 15مباراة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، فاز في لقاء وحيد، وتعادل في 6 مناسبات، وخسر 8 مواجهات.



على الجانب الآخر، يطمح فريق الداخلية بقيادة مدربه رضا شحاتة، في خطف نقاط المباراة الثلاث من الإسماعيلي، للتقدم إلى المركز الثاني عشر والابتعاد عن منطقة الهبوط.



ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 9 نقاط.