أسعار العملات الأجنبية والعربية لدى البنوك في مصر اليوم .. الدولار29.84 جنيه للبيع.. الريال السعودي 7.94 جنيه.. الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل 1755جنيها

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

الدولار يسجل 29.84جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 36.81 جنيه للبيع

اليورو يسجل 32.55جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 7.94جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.12جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 97.76 جنيه

تراجع الذهب ..عيار 21 يسجل 1755 جنيها

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر بينما تراجعت أسعار الذهب محليا.

يستعرض موقع "صدى البلد" حركة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى في خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 يناير 2023 مقارنة وفقا لآخر تحديثات بنوك الأهلى ومصر والبنك المركزي .

وشهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا طفيفا فى البنوك الثلاث على مدار الأسبوع .



وننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة ختام تعاملات الأسبوع .



أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة





أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند 29.74جنيه للشراء و 29.84جنيه للبيع .





بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 32.26جنيه للشراء و32.55 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 36.53جنيه للشراء و 36.81جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 32.16جنيه للشراء و32.37جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 29.74جنيه للشراء و 29.84جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.29جنيه للشراء و32.55 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 36.53جنيه للشراء و36.81 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.16جنيه للشراء و 32.37 جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

فيما تراجع سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي ليسجل نحو 29.85جنيه للشراء و 29.94جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 32.44جنيه للشراء و32.55جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 36.74جنيه للشراء و 36.86جنيه.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة 32.37جنيه للشراء و32.48جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى البنوك

وارتفعت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري فى بنكى مصر والأهلى والبنك المركزي على مدار تعاملات الأسبوع .

ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 27 يناير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر . .



أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يسجل 97.59 هو جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 94.19جنيه للشراء و97.76جنيه .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 7.90جنيه للشراء و7.94جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 8.10جنيه للشراء و8.12جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 94.19جنيه للشراء و 97.76جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 7.90جنيه للشراء و7.94جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.10جنيه للشراء و8.12جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 97.79جنيه للشراء و 98.10 جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 7.95جنيه للشراء و7.97جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.12جنيه للشراء و8.15جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



الذهب يواصل تراجعه محليا



يستعرض موقع صدى البلد من خلال خدمة عرض أسعار السلع المهمة مثل الذهب الذي يستحوذ على اهتمام القراء.

وسجلت أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-1-2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2006جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 الأكثر تداول 1839 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 1755 جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1504جنيهًا .





وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 14040جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 2 مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1925دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.