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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لصلتهما بحزب الله.. أمريكا تعاقب مسئولين كبيرين في باراجواي

لصلتهما بحزب الله..
لصلتهما بحزب الله.. أمريكا تعاقب مسؤولين كبيرين في باراجواي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على هوراسيو كارتيس، رئيس باراجواي السابق، وهوجو فيلاسكيز نائب الرئيس الحالي، مشيرة إلى "تفشي الفساد بما يقوض المؤسسات الديمقراطية".

كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أربعة كيانات يسيطر عليها كارتيس في قائمته السوداء.

واتهمت الوزارة كارتيس بالمشاركة في أنشطة فساد قبل وأثناء وبعد فترة رئاسته، زاعمة أن أساس حياته المهنية اعتمد على "وسائل فاسدة للنجاح"، بينما اتهمت فيلاسكيز بالتدخل في الإجراءات القانونية "لحماية نفسه وشركائه المجرمين" من التحقيق.

وقالت وزارة الخزانة إن كارتيس وفيلاسكيز تربطهما صلات بأعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.

كارتيس وفيلاسكيز تربطهما صلات بأعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.

وذكرت أن حزب الله نظم فعاليات "على نحو منتظم" لتبادل الهدايا والرشا في باراجواي التي تضم جالية لبنانية كبيرة.

وقال فيلاسكيز للإذاعة المحلية، إن مزاعم وجود صلات بحزب الله "ملفقة".

وذكرت الوزارة، أن العقوبات تعني حظر جميع ممتلكات ومصالح كارتيس وفيلاسكيز في الولايات المتحدة.

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