برلماني: مشاركة الرئيس السيسى بيوم الجمهورية الهندية تقدير كبير لمصر

اعتبر الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي كضيف شرف في احتفال يوم الجمهورية الهندية بمثابة تقدير كبير لدور مصر والقيادة السياسية وحفظها على الأمن والسلم والعلاقات التاريخية الممتدة.

ووصف " عبد القوى " فى بيان له أصدره اليوم مباحثات الرئيس السيسى مع كبار المسئولين بالهند وفى مقدمتهم رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندى بالمهمة والناجحة والتى ستكون لها آثارها الإيجابية فى دعم العلاقات بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها، مشيراً إلى أن العلاقات مع الهند استراتيجية ومنذ زمن طويل فقد بدأت بعد ثورة 1919 وتطورت العلاقة مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وهناك علاقة قائمة بين البلدين بحكمة وعمق، تؤكد على دورهما في الاستقرار الإقليمى.

وقال الدكتور طلعت عبد القوى إنه من المعروف أن الهند الصديقة حققت طفرة اقتصادية كبيرة ومن المتوقع أن تتفوق على بريطانيا لتصبح الاقتصاد الثالث عالميا في 2030 موضحاً أن الهند تمتلك تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الفضاء والنووية والهندسة الوراثية، ومن الممكن أن تستفيد مصر من هذه التكنولوجيا خاصة أن هناك استثمارات هندية في مصر بنحو 3 مليارات دولار والتبادل التجارى بين البلدين وصل لنحو 7 مليارات دولار .