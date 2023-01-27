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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطيب بكفر الشيخ: الرسالات السماوية جاءت داعية لحب الأوطان وجعلته فريضة دينية

الشيخ شعيب صقر
الشيخ شعيب صقر

قال الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ،  إن حب الوطن فطرة في النفس البشرية وواجب الوقت علي جميع أبناء الوطن المخلصين المدركين لطبيعة المرحلة وحجم التحديات التي تتعرض لها أمتنا أن يقفوا صفاً واحداً للدفاع عن الوطن وحمايته من تلك الدعوات الهدامة التي تريد الشر والدمار علي يد تلك الجماعات الضالة والإرهابية.

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وأضاف، صقر، خلال خطبة الجمعة، أن المتأمل في جوهر الرسالات السماوية ليلحظ بوضوح أنها جاءت داعية إلى حب الأوطان وجعلته فريضة دينية وأن الفرد مهما كان قوياً في مجتمع ضعيف فإنه يظل ضعيفاً وفي المقابل إذا كان الفرد ضعيفاً في مجتمع قوي فإنه يستمد قوته من قوه المجتمع الذي يعيش فيه.


وأوضح، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، أن واجب الوقت وفقه الأولويات يحتمان علي جميع أبناء الوطن المخلصين أن يقفوا صفاً واحداً حتي تتحقق الكفاية لوطنهم كل في مجال عمله.. هذا يعمل بيده وذاك ينفق من ماله وهذا يُعلم الناس وبذلك يتم توظيف جميع الطاقات والمواهب لخدمة الوطن فهذا من صميم ديننا الحنيف.

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