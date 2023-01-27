اقتصادية النواب: البيان المصري الهندي يرسخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الاهمية الكبيرة للبيان المُشترك المصرى الهندى الذى تم الاتفاق على بنوده المهمة بين البلدين خلال الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى للهند .

واعتبر عبد الحميد في بيان أصدره اليوم، البيان المصرى الهندى الذى يتضمن التأكيد على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي جميع المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة بمثابة نموذج متفرد وغير مسبوق فى العلاقات الدولية مؤكداً الأهمية الكبيرة لزيارة الرئيس السيسى للهند فى ظل الاهتمام الكبير من الهند لعلاقاتها مع مصر .

وأشاد محمد عبد الحميد بتأكيد القاهرة ونيودلهي فى البيان المشترك على التزامهما بالتعددية ومبادئ ميثاق الأمم المُتحدة والقانون الدولي والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز واحترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول واتفاق الجانبين على العمل معًا لتعزيز وحماية هذه المبادئ الأساسية من خلال إجراء المُشاورات والتنسيق المُنتظم على المستويين الثنائي والمُتعدد الأطراف مع الأخذ في الاعتبار الحساسيات الثقافية والاجتماعية لجميع الدول، مؤكداً أهمية الاتفاق بين البلدين على التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى للمُشاركة الاقتصادية الثنائية القوية والترحيب المصرى الهندى بالمستوى الحالي للتجارة الثنائية التي سجلت رقمًا قياسيًّا قدره 7.26 مليارات دولار أمريكي في العام المالي 2021-2022، وذلك على الرغم من التحديات التي مثلتها التداعيات السلبية لفيروس كورونا .

وأعلن محمد عبد الحميد عن اتفاقه التام مع فى قدرة مصر والهند على تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المُقبلة وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة وتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر والتي تزيد حاليًّا عن 3.15 مليارات دولار أمريكي واتفاق القاهرة ونيودلهي على تشجيع الشركات واستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة معرباً عن ثقته التامة فى أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون بين مصر والهند فى مختلف المجالات .