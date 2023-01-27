برلماني: برامج الحماية الاجتماعية ساهمت فى تحسين أحوال محدودي الدخل

أكد الدكتور خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تعد ضمن أكثر الدول إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة لتأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، خاصة بعد الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأشار بدوي فى بيان له، إلى برامج الحماية الاجتماعية التي اطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية للتخفيف عن كاهل المواطنين، كبرنامج تكافل وكرامة، ورفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية، وغيرها من المباردات التي تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبادرات والبرامج ساهمت فى تغيير نظرة بعض المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، خاصة ملف الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن البنك الدولي كان أضاف أن برامج الحماية الاجتماعية فى مصر تتسم بالتعقيد ولا تصل للمستحقين بشكل مناسب.

وأشار بدوي،إلى الجهود المبذولة فى تطوير ملف العشوائيات والقضاء عليها، واستبدالها بسكن آمن لا يشكل خطورة على حياة المواطنين، بالإضافة إلى اطلاق برامج اسكان اجتماعي تناسب متوسطي ومحدودي الدخل.".