فعاليات اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54‏

وسط إقبال جماهيري كبير تتواصل فعاليات، ‏معرض القاهرة ‏الدُولي للكتاب في نسخته ال54 ويشهد اليوم الجمعة 27 يناير 2023، ‏مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، مابين ندوات ‏وأمسيات مُتخصصة في مجالات الأدب والتراث وغيرها، يُشارك ‏فيها كوكبة متميزة من رواد الثقافة والفنون من مصر والوطن ‏العربي.‏



وتستضيف "قاعة صلاح جاهين"، في الثانية ظهرًا، ندوة ‏بعنوان "رباعيات صلاح جاهين"، بمشاركة عبد الستار سليم، محمد ‏بغدادي، منير الوسيمي، تُديرها، مي منصور، تعقبها ندوة بعنوان ‏‏"نحن والتراث"، يُشارك فيها عبد الرحيم الكردي، عبد الله الغذامي ‏‏"السعودية"، محمد حسن عبد الله، يُديرها محمود الضبع، وتختتم ‏القاعة فعالياتها في السادسة مساء، بلقاء مع الدكتور محمد ‏مختار جمعة، وزير الأوقاف، للاحتفاء بإصدار العدد رقم "150" ‏من سلسلة "رؤية"، يديره حسين مدني.‏

أما قاعة "الصالون الثقافي" فتستضيف ، ندوة بعنوان "نص وترجمتان"، ‏بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، يُحاضر فيها، أنور مغيث، ‏السيد رشاد، عاصم العماري، تُديرها منى طلبة، يعقبها في الثالثة ‏عصرًا، ندوة بعنوان "الكاتب الصحفي ياسر رزق.. الصحافة ‏وتوثيق التاريخ"، يُحاضر فيها، عبد المحسن سلامة، عمرو ‏الشبكي، مصطفى الفقي، تُديرها إنجي أنور، يليها في الخاسة ‏مساءً، ندوة "المؤرخون الجُدد"، يُشارك فيها، أحمد متاريك، حسام ‏جاد، سارة العزب، معاذ لافي، نهال الميري، يُديرها عماد أبو غازي ‏، ويختتم الصالون الثقافي فعالياته في السابعة مساءً، بندوة بعنوان ‏‏"مُفتي مصر الشيخ عبد االطيف حمزة (مئوية الميلاد)"، يُحاضر ‏فيها، شوقي علام، مفتي الديار المصرية، يُديرها حمدي رزق.‏

كما تُقام بقاعة "فكر وإبداع"، العديد من الفعاليات، حيث تُعقد ، ندوة "مصر في عالم مضطرب: تأليف عبد السلام ‏فاروق"، يُحاضر فيها، سامر قنديل، محمد شلبي، تُديرها أمل سالم، ‏يعقبها في الثالثة عصرًا، ندوة "لاشيء هنا: تأليف خيري حسن"، ‏يُشارك فيها، عاصم الدسوقي، فاطمة سيد أحمد، ناجي الناجي، ‏يُديرها محمود عوضين، يليها في الخامسة مساءً، ندوة بعنوان ‏‏"عزبة المشمش: تأليف سمير المنزلاوي"، بمشاركة سعيد شوقي، ‏شعبان ناجي، يُديرها سعيد شحاتة، وتختتم القاعة فعالياتها في ‏السابعة مساءً، بندوة "لا أحد يعرف لون عينيها: تأليف يسري عبد ‏السلام، محمود قنديل، منى حسين"، يُديرها محمود أبو الدهب.‏

كما تشهد قاعة "الشعر" مجموعة متنوعة من الأمسيات الشعرية، ‏حيث تُقام ، أمسية بعنوان "يسري عفت.. ‏بوكافيه"، يعقبها في الثالثة عصرًا، الأمسية الشعرية الأولى، ‏يُحييها، آلاء فودة، سالم شبانة، سالم الشهباني، عبد الوهاب داود، ‏محمد هشام، محمود الكرشابي، هبة عبد الوهاب، يُقدمها سعيد ‏شحاتة، وتختتم القاعة فعالياتها بالأمسية الشعرية الثانية، في ‏السادسة مساءً، بمشاركة أحمد الجعفري، أحمد عنتر مصطفى، ‏شريف الشافعي، عبد العزيز موافي، عبد الله العقيبي"السعودية"، ‏محمد السيد إسماعيل، محمود شرف، يقدمها كمال أبو النور.‏

يُذكر أن الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي تحت ‏شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام في الفترة ‏من 25 يناير حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض ‏الدُولية، وتحل عليها "المملكة الأردنية الهاشمية" ضيف شرف