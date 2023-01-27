فعاليات اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54‏

وسط إقبال جماهيري كبير تتواصل فعاليات، معرض القاهرة الدُولي للكتاب في نسخته ال54 ويشهد اليوم الجمعة 27 يناير 2023، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، مابين ندوات وأمسيات مُتخصصة في مجالات الأدب والتراث وغيرها، يُشارك فيها كوكبة متميزة من رواد الثقافة والفنون من مصر والوطن العربي.
وتستضيف "قاعة صلاح جاهين"، في الثانية ظهرًا، ندوة بعنوان "رباعيات صلاح جاهين"، بمشاركة عبد الستار سليم، محمد بغدادي، منير الوسيمي، تُديرها، مي منصور، تعقبها ندوة بعنوان "نحن والتراث"، يُشارك فيها عبد الرحيم الكردي، عبد الله الغذامي "السعودية"، محمد حسن عبد الله، يُديرها محمود الضبع، وتختتم القاعة فعالياتها في السادسة مساء، بلقاء مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للاحتفاء بإصدار العدد رقم "150" من سلسلة "رؤية"، يديره حسين مدني.
أما قاعة "الصالون الثقافي" فتستضيف ، ندوة بعنوان "نص وترجمتان"، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، يُحاضر فيها، أنور مغيث، السيد رشاد، عاصم العماري، تُديرها منى طلبة، يعقبها في الثالثة عصرًا، ندوة بعنوان "الكاتب الصحفي ياسر رزق.. الصحافة وتوثيق التاريخ"، يُحاضر فيها، عبد المحسن سلامة، عمرو الشبكي، مصطفى الفقي، تُديرها إنجي أنور، يليها في الخاسة مساءً، ندوة "المؤرخون الجُدد"، يُشارك فيها، أحمد متاريك، حسام جاد، سارة العزب، معاذ لافي، نهال الميري، يُديرها عماد أبو غازي ، ويختتم الصالون الثقافي فعالياته في السابعة مساءً، بندوة بعنوان "مُفتي مصر الشيخ عبد االطيف حمزة (مئوية الميلاد)"، يُحاضر فيها، شوقي علام، مفتي الديار المصرية، يُديرها حمدي رزق.
كما تُقام بقاعة "فكر وإبداع"، العديد من الفعاليات، حيث تُعقد ، ندوة "مصر في عالم مضطرب: تأليف عبد السلام فاروق"، يُحاضر فيها، سامر قنديل، محمد شلبي، تُديرها أمل سالم، يعقبها في الثالثة عصرًا، ندوة "لاشيء هنا: تأليف خيري حسن"، يُشارك فيها، عاصم الدسوقي، فاطمة سيد أحمد، ناجي الناجي، يُديرها محمود عوضين، يليها في الخامسة مساءً، ندوة بعنوان "عزبة المشمش: تأليف سمير المنزلاوي"، بمشاركة سعيد شوقي، شعبان ناجي، يُديرها سعيد شحاتة، وتختتم القاعة فعالياتها في السابعة مساءً، بندوة "لا أحد يعرف لون عينيها: تأليف يسري عبد السلام، محمود قنديل، منى حسين"، يُديرها محمود أبو الدهب.
كما تشهد قاعة "الشعر" مجموعة متنوعة من الأمسيات الشعرية، حيث تُقام ، أمسية بعنوان "يسري عفت.. بوكافيه"، يعقبها في الثالثة عصرًا، الأمسية الشعرية الأولى، يُحييها، آلاء فودة، سالم شبانة، سالم الشهباني، عبد الوهاب داود، محمد هشام، محمود الكرشابي، هبة عبد الوهاب، يُقدمها سعيد شحاتة، وتختتم القاعة فعالياتها بالأمسية الشعرية الثانية، في السادسة مساءً، بمشاركة أحمد الجعفري، أحمد عنتر مصطفى، شريف الشافعي، عبد العزيز موافي، عبد الله العقيبي"السعودية"، محمد السيد إسماعيل، محمود شرف، يقدمها كمال أبو النور.
يُذكر أن الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدُولية، وتحل عليها "المملكة الأردنية الهاشمية" ضيف شرف