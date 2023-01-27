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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب ضربات روسيا الصاروخية..

وزير الخارجية الأوكراني ينشر صورة الاجتماع مع نظيرته الفرنسية من القبو

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني ينشر صورة الاجتماع الأول في التاريخ

نشر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، صورة له مع وزيرة الخارجية الفرنسية، خلال تواجدهما في قبو أحد المباني.

 

وقال كوليبا تعقيبا على الصورة "ربما تكون المرة الأولى في التاريخ التي يعقد فيها وزراء الخارجية محادثات في قبو دار الأوبرا".


وأضاف أن "السبب في ذلك هو إطلاق صفارة إنذار أخرى بسبب تهديد بضربة صاروخية روسية على أوديسا".

 

وتابع "ومع ذلك، ناقشت أنا وكاثرين كولونا (وزيرة الخارجية الفرنسية) جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالنا".

ونشرت وزارة الخارجية الأوكرانية، الخميس، فيديو يظهر تجول كوليبا وكولونا في أحد أحياء مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وقالت "نحن ممتنون لفرنسا لدعمها الثابت لأوكرانيا".


وتضررت منشأتان للطاقة في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا في سلسلة جديدة من الضربات الروسية على البلد، صباح الخميس، على ما أعلنت السلطات المحلية.

 

وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا، يوري كروك، في بيان "تضررت منشأتان أساسيتان للطاقة في منطقة أوديسا"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات، ودعا سكان المدينة إلى الاحتماء في الملاجئ، وفقا لفرانس برس.

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