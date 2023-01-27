الصوت الأخير لراديو BBC بالعربي.. كيف استرجع المصريون ذكرياتهم معه؟

توقف بث راديو بي بي سي اليوم

للمرة الأولى منذ 85 عاما، توقف صوت «هنا لندن» عبر أثير «BBC» وبث راديو بي بي سي نيوز عربي، بعد ذكريات استمرت مع المستمعين على مدار أكثر من ثمانية عقود.

توقف بث راديو BBC

حرص راديو بي بي سي، في يومه الخير على إذاعة حلقة خاصة، سرد فيها المستمعون عن ذكرياتهم مع الإذاعة من السودان و تشاد و مصر، بالإضافة إلى جزء من لقاء خاص أجراه الإذاعي محمود المسلمي مع الفنان نور الشريف و كذلك حوار مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وإذاعة جزء آخر احتوى على جزء من حوار خاص أجراه الإذاعي الراحل رشاد رمضان مع الموسيقار المصري الكبير محمد عبد الوهاب، وتسجيل بصوت الروائي الراحل الطيب الصالح.

استرجع الكثير من المصريين ذكرياتهم مع راديو بي بي سي، منذ المرة الأولى التي ألقى فيها المذيع أحمد كمال سرور أول نشرة إخبارية عبر أثير الإذاعة، في يناير 1938.

أحمد سرور - BBC

وتساءل محمد كمال: “كيف تتخلون عن مثل هكذا محطة إذاعية لها كل هذه المكانة الكبيرة! صوت ماجد سرحان و جورج مصري و رشاد رمضان و مديحة المدفعي و محمود المسلمي”، لكن أوضح الراديو أنه سيستمر البث عبر المنصة الرقمية.

ذكريات المصريين مع راديو BBC

وتابعت شيماء سيد: “اقرأ هذا الخبر ودموعي تتساقط وكأني أقرأ خبر وفاة صديق عزيز علي قلبي له ذكريات معي أحزنتوا قلبي”.

وأضاف محمد عبدالقادر: “الصوت الشجي والفخيم، ده تراث عالمي ومصدر إشعاع ثقافي ومعرفي وإشراق لا ينبغي أن يسكت، فهو اصبح ملك عام لكل المستمع العربي”.

العاهل الأردني الراحل الملك حسين في لقاء مع بي بي سي عربي، 1959 - BBC

وقال فراس محمد إن هذا الصوت لازمه منذ الطفولة، موضحا: “كانت معكم حياة الخطيب من إذاعة البي بي سي.. عندنا كنت أسمع هذه الجملة، إذا هو يوم دوام، و يجب أن أتحضر من أجل الذهاب إلى المدرسة”.

وتابع ماجد المرسومي: “كان الوالد رحمة الله تعالى يستمع إليها منذ الخمسينات وانا عندما بدأت افهم كنت اشاهده هو وخالي رحمه الله يستمعون لها. كان ذلك في بداية السبعينات .وبدأت استمع لها بداية عام 1988”.