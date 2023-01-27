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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

 صحة الشيوخ: النظام الصحي عانى كثيرا والمواطن شعر بالمبادرات على أرض الواقع

محمد صلاح البدري،
محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أكد النائب الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن تطوير الإنسان المصري على رأس أولويات الجمهورية الجديدة، موضحا كل المجالات تستهدف النهوض بالمواطن وتطويره وتثقيفه وحصوله على خدمة جيدة من بينها الخدمة الطبية.

 

وأشار "البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تم تنفيذ 16 مبادرة صحية، بإجمالي 152.1 مليون زيارة للمواطنين حتى يونيو 2022، منها المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، والمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

 

وقال "البدري" إن النظام الصحي معقد للغاية، ويمثل تحدي كبير أمام أي منظومة سياسية، بسبب ما عاناه من اهمال وتهميش على مدار السنوات الماضية، موضحا “ أكثر من 10% من سكان مصر في عام 2015 كانوا يعانوا من فيرس سي والآن، لم يعد هناك مصابين بهذا المرض . 

محمد صلاح البدري لجنة الصحة مجلس الشيوخ الجمهورية الجديدة

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