وفد التنسيقية يشارك في احتفال تحالف الأحزاب السياسية بمناسبة عيد الشرطة

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الاحتفال الذي أقامه تحالف الأحزاب السياسية، بمناسبة عيد الشرطة فى الذكرى 71، والذي شارك فيه ممثلو 52 حزبا سياسيا.

وقام وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتكريم 10 من قيادات الشرطة و14 من أسر شهداء الشرطة تقديرا لهم ولما تقدمه الشرطة المصرية من تضحيات وعطاء.

من جانبه، قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "باسمي وباسم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أتقدم بخالص الشكر والتقدير لتحالف الأحزاب المصرية علي هذا الحفل والجمع المتميز احتفالا بأعياد الشرطة المصرية الذي أصبح تقليد سنوي للأحزاب المصرية نحتفل فيه بأبطال هذا الوطن".

وتابع "عزمي": ذكرى يوم 25 يناير عيد الشرطة المصرية، إنه يوما تتجسد فيه مشاعر الفخر والكرامة والتضحية، ليس لدى أعضاء هيئة الشرطة فحسب، بل لدى كل مصري ينتمى لتراب هذا الوطن العظيم، والذي يتضاءل من أجله كل الغالي والنفيس".

وأضاف أنه يوما نسترجع فيه من ذاكرة التاريخ وحاضر الأمة، أياماً خالدة لبطولات عظيمة يسطرها رجال الشرطة المصرية كل يوم بأحرف من نور، وهم يخوضوا أشرف المعارك، ويجودوا بأرواحهم الطاهرة، من أجل عزة وكرامة وطنهم وسلامة شعبه وأمانه، متابعا "أيام علموا فيها المعتدى الغاصب، معنى وقيمة الدفاع عن الأرض والعرض والإيمان بالله، وأعطوا دروساً في الوطنية والفداء فنال ما قدموه من تضحيات جسام احترام وتقدير الشعب".

وأوضح أن تحقيق ما تصبو إليه مصرنا الغالية من تقدم وازدهار في كافة المجالات، يحتاج بالأساس إلى بيئة آمنة ومستقرة وأرض ثابتة، واليوم تخوض الدولة المصرية معركة لا تقل ضراوة أو أهمية، وهي معركة البناء من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة في ظل متغيرات وأزمات عالمية.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد فتحى - عضو مجلس النواب، النائب محمد عزمى والنائب محمد عمارة - عضوا مجلس الشيوخ، وكلا من: طاهر أبو زيد - الشيماء الأشقر - روحية جلال - محمد عبد المقصود غنيم - محمد عبد الخالق غنيم، سالي ابوالنصر أعضاء التنسيقية.