بسبب البامبرز.. تفاصيل صادمة وراء وفاة رضيعة وإلقائها في القمامة بحلوان

هزت واقعة وفاة الطفلة بسملة، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، حيث دفعت الطفلة الرضيعة حياتها ثمناً لإهمال والدتها الشابة التي عاملتها بقسوة حتى فارقت الطفلة الحياة.

و بعد وفاة الطفلة، لم تكرم الأم موتها وألقت بجثمانها في القمامة لتخفي جريمتها، إلا أن القدر فضح أمرها وتم إلقاء القبض على الأم.. فما القصة؟

قصة وفاة الطفلة بسملة

بدأت القصة بحياة أسرية مفككة، حيث قررت الأم، وتدعى دينا (20 عاما)، ترك منزل زوجها والذهاب إلى منزل والدتها في منطقة حلوان بصحبة طفلتها للعيش به.

كانت بسملة كغيرها من الأطفال تحب الحركة واللعب باستمرار، الأمر الذي يغضب الأم ويدفعها لنهر ابنتها عن اللعب بطريقة وحشية، حيث كانت تتعدى عليها بالضرب المبرح، فضلا عن كيّها بالنيران، وسط صرخات وبكاء من الطفلة.

لم يقتصر الأمر على القسوة والضرب المبرح، بل أهملت الأم رعاية بنتها ونظافتها الشخصية، حيث تركتها بملابس وهيئة غير نظيفة في منزل الجدة الذي يعاني هو الآخر -المنزل- من الإهمال وعدم النظافة.

بلغ الإهمال ذروته، عندما تركت الأم رضيعتها صاحبة العامين بنفس الحفّاضة لبضعة أيام وصلت لأسبوع، حتى تشوه الجزء الأسفل للطفلة وسقطت مغشيا عليها.

القبض على الأم

حاولت الأم، إخفاء جريمة قسوتها وإهمالها، بإلقاء جثمان الطفلة الهامد في صندوق القمامة بالشارع، إلا أن عامل نظافة شك في سلوكها، وهددها رفقة والدتها (الجدة) بالإبلاغ عنهما فذهبتا بها إلى المستشفى حيث تبين أنها فارقت الحياة.

ونظراً لظهور آثار الضرب والإهمال على جسد الرضيعة، تم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على الأم، البالغة من العمر 20 عاما، وبمواجهتها في التحقيقات قالت إن ابنتها مشاغبة وإنها تضربها وتحرقها بالنار لكي تتوقف عن إزعاجها.

وأمرت النيابة بحبس الأم المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع طلب بيان الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المتوفية.