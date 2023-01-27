تأخر دفن الموتى.. طلب إحاطة حول عدم وجود طبيب شرعي بالمنوفية

أعلن النائب هاني خضر، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن عدم وجود طبيب شرعي بمحافظة المنوفية.

وقال خضر فى طلب الإحاطة المقدم منه، إن محافظة المنوفية في حالة احتياج إلى طبيب شرعي، موضحا أنه يتم استدعاء الطبيب من محافظه الجيزة ولا يحضر إلا بعد الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف أن ذلك يؤدي إلى تأخر دفن الموتي، فى حالة أمرت النيابة بعرضهم علي الطب الشرعي قبل الدفن ويتم انتظارهم يوم كامل.