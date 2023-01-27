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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصر في عالم مضطرب.. ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت قاعة "فكر وإبداع"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54، ضمن محور "كاتب وكتاب"  ندوة مناقشة كتاب "مصر في عالم مضطرب" للكاتب الصحفي عبد السلام فاروق.

حضر الندوة عدد من الأدباء والمثقفين وناقشه الدكتور سامر قنديل، والباحث محمد شلبي.

وقدم الندوة الكاتب أمل سالم، مشيدا بالكتاب وقال إن عبد السلام فاروق رجل معروف بإخلاصه للوطن والثقافة المصرية ويترجم حبه لمصر من خلال الكتابة، ورغم أهمية الكتاب الذي بين أيدينا تجده سلس قدم المعلومات بسهولة وبساطة، تناول الأشياء التي تمس مصر وانتقل انتقالات منهجية ومنظمة بين فصول الكتاب.

ويرى محمد شلبي أن عبدالسلام فاروق أراد أن يوضح للشعب المصري أنهم لا يعرفون الكثير عن تاريخهم وآثارهم وهو يريد أن تكون هناك تعبئة وطنية وأن يزور المصريون متاحفهم، موضحا أن تاريخ مصر مدون على جدران المعابد والمساجد ولا يوجد بقعة أو محافظة تخلو من التاريخ.

واستعرض شلبي سريعا فصول الكتاب، وتوقف قليلا عند فصل تحت عنوان"التاريخ.. هو الجيش" يتحدث خلاله عبدالسلام فاروق أهمية الجيش كدرع للوطن فأي دولة بلا جيش تستطيع أن تنتهك حرمتها ومنذ عهد مينا موحد القطرين وحتى الآن، مرورا بكل الكبوات التي عاشتها مصر فالجيش هو من يحميها، وفي الفصل الثالث أشار إلى مؤتمرات الشباب والثقافة التفاعلية وأهميتها التي أدركتها الدولة المصرية إذ وجهت البوصلة نحو الشباب، واهتمت بشحذ الهمم والعقول وفي الفصل الرابع تناول ثورة 30 يونو التي كانت روح وطنية دافعة.

وفي تقديره يرى أستاذ التاريخ الدكتور سامر قنديل، أن الكتاب عمل ثقافي توعوي ويدق ناقوس الخطر ويلقي بحجر كبير في المياه الراكدة، ويصدم القارىء ويحفز للانفعال والتفكير يتحدث عن السياسة وعلاقات مصر وأدوات تحديثها.

 

 

قاعة فكر وإبداع معرض القاهرة الدولي للكتاب كاتب وكتاب كتاب مصر في عالم مضطرب الصحفي عبد السلام فاروق

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