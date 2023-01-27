الملياردير الهندي أداني : أسعدني لقاء الرئيس السيسي .. ونتطلع للمشاركة اللوجستية

أعرب الملياردير الهندي وصاحب مجموعة الهندية العالمية، "جوتام أداني" عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكتب "جوتام أداني" عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "يشرفنا أن ألتقي بفخامة الرئيس السيسي ووزرائه في زيارته إلي الهند".



وتابع "جوتام أداني" عبر "تويتر" "نسمع من الرئيس السيسي عن خططه التنموية الطموحة لمصر".

وأضاف: "هناك إمكانيات كبيرة في الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والقطاعات الرقمية ونحن نتطلع إلى المشاركة".

واستقبل الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيودلهي "جوتام أداني" رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة التي تمتلك منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة، خاصة البنية التحتية".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي رحب باهتمام مجموعة "أداني" الاقتصادية بالاستثمار في مصر، مؤكدا الاستعداد لتقديم كافة الدعم اللازم للمجموعة ومشروعاتها المستقبلية التي تخطط لإقامتها في مصر، خاصة من خلال التعاون مع صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بالموانئ في ضوء ما أصبحت مصر تمتلكه من سلسلة موانئ حديثة على سواحل المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث بشأن الآفاق الاستثمارية لمجموعة "أداني" في قطاعات البنية التحتية في مصر، خاصة قطاعات الموانئ والمطارات، ومجمعات الطاقة الجديدة والمتجددة للشمس والرياح وشبكات النقل والتوزيع المرتبطة بها، ومراكز البيانات وشبكات الكابلات البحرية والأرضية المرتبطة بها، فضلا عن المناطق الصناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.