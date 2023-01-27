بايدن يحتفل بالعام القمري ويهنئ الأمريكيين

شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن، صورة له عبر حسابه الرسمي بتويتر.

وعلق بايدن :"في كل عام قمري جديد ، يجتمع الناس ويفتحون قلوبهم ومنازلهم ليتمنى كل منهم للآخر عامًا جديدًا مزدهرًا مليئًا بالصحة والثروة، لبدء تقليد جديد لأمتنا، اعتقدت أنا وجيل أنه من المناسب أن نرحب بكم في بيت الشعب".

وكان قد قال مسؤولان كبيران في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يفكر في القيام برحلة إلى أوروبا في الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا الشهر المقبل.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، لم يتم تأكيد الرحلة حتي الآن، ولم يتم الانتهاء من التفاصيل بعد، لكن أحد المسؤولين قال إن إحدى المحطات قيد الدراسة هي بولندا، وهي حليف رئيسي في حلف شمال الأطلسي يضم حاليا آلاف الجنود الأمريكيين الذين يعملون أيضا كمركز لنقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.