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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طعن طالبة جزائرية في جامعة باريس وتحرك عاجل من السلطات الفرنسية

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن طالبة جزائرية  تعرضت للطعن داخل جامعة باريس سيتي وذلك في مبنى في الحرم الجامعي سان جيرمان دي بري الواقع في شارع ديس سانت بيير (الدائرة السادسة).

ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن وسائل الإعلام الفرنسية أن الضحية، امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا ولدت في الجزائر، عزباء.

وذكر مكتب المدعي العام في باريس انه تم فتح تحقيق في محاولة القتل العمد حيث عهد به إلى القسم الثالث من الشرطة القضائية في باريس.

كما ألقت الشرطة الفرنسية القبض على المشتبه به والذي يبلغ من العمر 25 عامًا من منطقة باريس  حيث تم وضعه في حجز الشرطة قبل نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.

كما تم العثور على أسلحة بيضاء من المحتمل أن تكون قد استُخدمت في ارتكاب الجريمة، واحدة داخل الجامعة والأخرى في سلة قمامة بالخارج.

ومن جانبها؛ قالت الجامعة التي استمرت في الدراسة في فترة ما بعد الظهر إن الطابق السابع من المبنى تم تحييده في إطار التحقيق.

 

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