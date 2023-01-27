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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة البيئة في اليونان لحماية البحر المتوسط .. تفاصيل

صدى البلد

إلتقى الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والوفد المصرى المرافق له بالسفير عمر عامر  سفير مصر باليونان وأعضاء السفارة بمقر السفارة المصرية ،وذلك على  هامش مشاركة وزارة البيئة فى  الإجتماع الأول للجنة التسيير المعنية بخطة عمل البحر المتوسط النموذجي بحلول ٢٠٣٠ بدعوة من خطة عمل البحر المتوسط الذراع التنفيذية لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط، الذى عقد بمدينة أثينا باليونان، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء في اتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث كفرنسا وإيطاليا والمغرب واليونان ، وكذلك عدد من المنظمات الدولية  كالاتحاد من أجل المتوسط واللجنة الدولية للمصايد والمركز الاقليمي للمنطقة المتمتعة بحماية خاصة، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس ووفد دبلوماسي من السفارة المصرية في اليونان.

تناول اللقاء أهم مخرجات الاجتماع الخاص بخطة عمل البحر المتوسط بحر نموذجي بحلول ٢٠٣٠ ، كما  تناولت المناقشات النجاح الكبير الذي حققته مصر باستضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية cop 27 ،  وأهمية الأستمرار في دعم قضية التغيرات المناخية للحفاظ علي المكتسبات التي حققتها مصر.

وقد أكد الدكتور على أبو سنه خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية اليونانية والدور الهام الذى تقوم به   السفارة المصرية فى تقديم العون للمصريين المتواجدين على الأراضى اليونانية ، بالإضافة إلى دورها الهام هى  والجالية المصرية فى الحفاظ على متانة تلك العلاقات جدير بالذكر أن أثينا تستضيف السكرتارية التنفيذية لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث.

كما أعرب السفير عمر عامر سفير مصر فى اليونان عن سعادته بنجاح مصر فى استضافة مؤتمر التغيرات المناخية COP27، وما بذلته من مجهودات كبيرة للإعداد لهذا المؤتمر وخروجه بشكل اللائق بمكانة مصر  .

 إجتماع لجنة التسيير المعنية بخطة عمل البحر المتوسط النموذجي بحلول عام 2030  تناول  طرح المبادرة المعنية بالحفاظ علي البحر المتوسط من خلال الإدارة المتكاملة لسواحل المتوسط والحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التلوث بالقمامة البحرية  وطرح آلية تمويلية جديدة لتنفيذ تلك المبادرة وفقا لمدي تطابق المشروعات المزمع تمويلها مع تحقيق تلك الأهداف البيئية.

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