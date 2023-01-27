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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجاة الحكومة اليونانية من تصويت بسحب الثقة في البرلمان

الحكومة اليونانية
الحكومة اليونانية تنجو من تصويت بسحب الثقة

نجت الحكومة اليونانية، اليوم الجمعة، بسهولة من تصويت على الثقة دعت إليه المعارضة على خلفية فضيحة تنصت على المكالمات الهاتفية استهدفت خلالها أجهزة استخبارات الدولة مسؤولين كبارًا على مدى أشهر.

ورُفضت مذكرة حجب الثقة بواقع 156 صوتا مقابل 143 صوتا مؤيدا، على ما قال نائب رئيس البرلمان هارلمبوس أثاناسيو أمام المجلس بعد العد الرسمي للأصوات.

رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيش هو "العقل المدبر ورئيس هذه الشبكة الإجرامية"، التي قامت بالتنصت على المكالمات الهاتفية لمسؤولين.


وطرح رئيس الحكومة اليساري السابق أليكسيس تسيبراس المذكرة، يوم الأربعاء الماضي، متهمًا رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيش بأنه "العقل المدبر ورئيس هذه الشبكة الإجرامية"، التي قامت بالتنصت على المكالمات الهاتفية لمسؤولين.

وأكد ميتسوتاكيش أن "التنصت الذي أشار إليه تسيبراس أجازه مدع لدى وكالة الاستخبارات الحكومية، وهو بالتالي قانوني، من دون تقديم تفاصيل إضافية".

وقال رئيس الحكومة: "(المراقبة) كانت قانونية ينبغي أن نوضح هذا الأمر".

تأتي هذه التطورات في وقت بدأت أحزاب اليسار واليمين بالفعل خوض الحملة الانتخابية رغم عدم تحديد موعد للانتخابات حتى الآن.

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