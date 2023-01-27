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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فراشات النادي يحصدن 38 ميدالية ذهبية ببطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات

صدى البلد

واصلت فراشات نادي النادي، التألق، خلال مشاركتهن في مهرجان بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات، تحت ٧ سنوات، حيث تُوجت لاعبات النادي،  بـ ٣٨ ميدالية ذهبية و ٧ ميداليات فضية، في البطولة التي ينظمها الاتحاد المصري للجمباز، والمقام فعاليتها بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر.

جاءت في المركز الأول والميداليات الذهبية،  كل من: "سيلا أحمد ماهر، ليليان أحمد إبراهيم، ليان كريم أسامة، تيا طارق وليد، فريدة أحمد عاطف، ليان معتز مجدي، ايسل هيثم سامح، أمنه محمد مصطفى، أسيل عبد التواب، أيسل رامي أسامة، روفيده ماجد، أيسل شنوده جمال، ساره محمد عصام، صبا محمد ايمن، فيروز أحمد خاطر، ليلي محمد مكرم، ميراي ممدوح، حبيبه مصطفي حسين، خديجه احمد خالد، كرمه، إبراهيم عزت، ليان كريم، نوريا أحمد رسلان، اسيا محمد ابراهيم، ايزابيلا محمود المصري، أيه أسامه، سدره مصطفي، لارا خالد محي، ليلي أحمد إبراهيم، ماسه أحمد مسعد، فريده أحمد شومان، داليدا أحمد كمال، سيرين أحمد مراد، طوبي إكرامي، لجين محمد كمال، لمي حماده حمدي، ليليا أحمد سليمان، ميا شادي وجيه، ميرا اسامه، هنا هاني محسن".

وحصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية كل من: "ميرام محمد صلاح، كرمه احمد عبد الكريم، سيلين ألبرت، ليله شريف، نادين محمد، وعد أحمد حسين، ليال عبدالرحمن".

يتكون الجهاز الفني من المدير الفني، الدكتور أحمد رمضان، والمدربين: "محمد الكبير، عمر ربيع، محمد سيد احمد الصاوى، عبد الرحمن جمال، معتز إبراهيم، مريم محمد، رؤي محمد، أيه كامل، أمنيه مختار".

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