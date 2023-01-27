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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي: مصر قامت بجهود وإصلاحات لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات

صدى البلد

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة مع أذربيجان سواء على مستوى الحكومى أو القطاع الخاص، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجتمع رجال الأعمال الأذري.

 

وأوضح الرئيس السيسي في هذا الصدد، ما قامت به الدولة من جهود وإصلاحات استهدفت تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات فى إطار متكامل من البيئة التشريعية الحديثة للاستثمار في مصر، فضلاً عن حجم الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة، سواء فى ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجاري تنفيذها، أو في من خلال الصندوق السيادي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تتضمن مناطق صناعية ولوجستية كبرى على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وما تتمتع به من امتيازات استثمارية متنوعة بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في القارة الافريقية التى يتجاوز تعداد سكانها مليار نسمة.

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