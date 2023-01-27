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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة كبرى.. الولايات المتحدة تتنازل عن دعم فنلندا والسويد

السويد وفنلندا وحلف
السويد وفنلندا وحلف الناتو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تتدخل في الموقف بقبول فنلندا والسويد في الناتو، لكنها تحث تركيا على العمل لحل مخاوفها.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، الخميس، إن الآلية الثلاثية الأطراف بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية حلف الناتو غير منطقية، لذلك تم تأجيلها.

وقال تشاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي، في أنقرة: “في ظل هذه الظروف، لا معنى للمفاوضات الثلاثية. ما هو جوهر الآلية؟ للوفاء بشروط المذكرة في الوقت المحدد. ولكن من غير المرجح أن يهيئ الوضع الحالي أجواء صحية ضرورية للمفاوضات. ولم تتخذ السويد خطوات جادة للوفاء”.

وأضاف أن “بنود المذكرة، مستشهدين بأسباب مختلفة، يقولون إنهم يغيرون القوانين والدستور. لذلك لا جدوى من تشغيل الآلية الآن”.

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