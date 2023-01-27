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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات لـ نتنياهو من تبعات الانقلاب القضائي في إسرائيل | تفاصيل

تحذيرات لـ نتنياهو
تحذيرات لـ نتنياهو من تبعات الانقلاب القضائي

انضم 40 من كبار الاقتصاديين في إسرائيل للتوقيع على رسالة وجهها مختصون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحذره من تبعات الانقلاب القضائي الذي يخطط لتنفيذه خلال الفترة القادمة مع وزير القضاء ياريف ليفين.

ووفقاً لموقع "والاه" العبري فقد وقع كبار الاقتصاديين هؤلاء على رسالة التحذير السابقة التي قدمها مسؤولون في نفس الاختصاص، ومن بينهم محافظ البنك المركزي الإسرائيلي "عمير يارون" والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "إريك ميسكين"، حذروا من التبعات الخطيرة لما أسموه للانقلاب القضائي الذي سيؤثر على الاقتصاد وهجرة الأدمغة وتراجع التصنيف الائتماني وهروب الاستثمارات الأجنبية من تل ابيب.

في المقابل زعم نتنياهو خلال لقاء مع العشرات من رجال الأعمال اليوم الجمعة أن "مشكلة التعديلات القانونية في إسرائيل لن تشكل عقبة كبيرة أمام الاقتصاد بل ستعززه".

 "عينات غاز" المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة Papaya Global للتكنولوجيا الفائقة أعلنت الخميس الماضي أنها قررت سحب جميع أموال الشركة من إسرائيل بعد الترويج لخطة حكومة نتنياهو للانقلاب القضائي.

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