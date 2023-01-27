عضو “الشباب الخليجي”: العالم العربي به نماذج مشرفة في مجال التطوع.. فيديو

تحدث يوسف حسين، عضو مجلس الشباب الخليجي، عن وجود ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب في الخليج، قائلًا، إن الوطن العربي والخليج تحديدا به الكثير من النماذج المشرفة.

وأضاف يوسف حسين خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج عايش، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، نعمل على تطوير نماذج التطوع في الوطن العربي وفي الخليج، في السابق كان عدد المتطوعين لا يتجاوز الـ50 ألف، بينما اليوم وخلال 5 أعوام من العمل التطوعي الجاد للغاية من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية أصبح عدد المتطوعين يتخطى النصف مليون متطوع.

وتابع عضو مجلس الشباب الخليجي، أن هناك العديد من البرامج التي تعمل حاليًا على أرض الخليج بحيث تكون منارة للتطوع وللإنسانية.

وأكد، أن الاتحاد العربي للتطوع والإتحاد العربي للشباب والبيئة لديهم بصمات واضحة للغاية فيما يتعلق بتكوين العلاقات بين الشباب الخليجي والعربي وحتى الإفريقي، لافتاً إلى أن هناك العديد من النماذج الواضحة، فمنذ أيام بسيطة كنا في سويسرا في مجلس الشباب العربي أو الخليجي، وكانت هناك نماذج مشرفة جدًا عربية وخليجية.