عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو “الشباب الخليجي”: العالم العربي به نماذج مشرفة في مجال التطوع.. فيديو

يوسف حسين
يوسف حسين

تحدث يوسف حسين، عضو مجلس الشباب الخليجي، عن وجود ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب في الخليج، قائلًا، إن الوطن العربي والخليج تحديدا به الكثير من النماذج المشرفة.

txt

صدقة التطوع .. الأزهر للفتوى يوضح فضلها وأنواعها

txt

حملة خدمة عامة لفرق التطوع بالشيخ زويد

وأضاف يوسف حسين خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج عايش، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، نعمل على تطوير نماذج التطوع في الوطن العربي وفي الخليج، في السابق كان عدد المتطوعين لا يتجاوز الـ50 ألف، بينما اليوم وخلال 5 أعوام من العمل التطوعي الجاد للغاية من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية أصبح عدد المتطوعين يتخطى النصف مليون متطوع.

 

وتابع عضو مجلس الشباب الخليجي، أن هناك العديد من البرامج التي تعمل حاليًا على أرض الخليج بحيث تكون منارة للتطوع وللإنسانية.

 

وأكد، أن الاتحاد العربي للتطوع والإتحاد العربي للشباب والبيئة لديهم بصمات واضحة للغاية فيما يتعلق بتكوين العلاقات بين الشباب الخليجي والعربي وحتى الإفريقي، لافتاً إلى أن هناك العديد من النماذج الواضحة، فمنذ أيام بسيطة كنا في سويسرا في مجلس الشباب العربي أو الخليجي، وكانت هناك نماذج مشرفة جدًا عربية وخليجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استغاثة عبر الفيس بوك.. سقوط مستريح مصر القديمة في قبضة الأمن

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

شوية مجاملات | رسالة غاضبة من خالد الغندور .. شاهد

ترشيحاتنا

اشتريها بـ 12 ألف جنيه.. أرخص سيارة مستعملة للمشاوير القريبة

طرح هاتف Realme 10 Pro 5G بالتعاون مع Coca-Cola .. شاهد الإعلان

احترس من أكلها.. أطعمة يجب تجنبها لمرضى السكر

الأمم المتحدة تدعو لجمع نصف مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين

بشأن حالات الإعدام .. العفو الدولية توجه طلبا عاجلا لـ إيران

الكارثة تقترب .. تحذيرات أمريكية عاجلة من اندلاع حرب عالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يرها أحد| اكتشاف ورقة غامضة من كتاب الموتى .. ماذا سطّر الفراعنة؟

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

زى المحلات .. طريقة عمل الطعمية

طريقة عمل سمان مشوي بالخضار بأسهل الخطوات

فيديو

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

دقيق وسكر وأرز.. ضبط عشرات الأطنان من السلع الغذائية مخبأة في مخازن

اتعرضت لظلم كبير وجلد وناس جرحت فيا.. الفنانة منى فاروق خرجت عن صمتها

كشف موهبته الغنائية بالدوم.. لن تصدقوا من هو حفيد الفنان محمود شكوكو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ