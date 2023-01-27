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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جلسة طارئة في مجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلي

صدى البلد

أعلن رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مُغلقة في وقت لاحق اليوم الجمعة لمناقشة التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وآخره ما حدث في جنين.

وقال منصور، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إنه تم تجهيز مذكرة حول التصعيد الإسرائيلي، والتقدم بطلب عقد جلسة للمجلس لمناقشتها، وهو ما تمت الموافقة عليه.

وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بعقد هذه الجلسة، مؤكدة أن الانتهاكات الإسرائيلية بما تشمله من قتل، واستيلاء على الأراضي واستيطان، وهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، واستهداف المقدسات، وإجراءات حكومة الاحتلال بشأن الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، تشكل مخاطر على ساحة الصراع، وعلى فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وإحياء عملية السلام وأمن واستقرار المنطقة.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، داعية إياه لاتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لوقف العدوان على الفلسطينيين ، وتوفير الحماية الدولية لهم.

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