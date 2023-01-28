حبس شخصين لحيازتهما حشيش بعين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بقصد الإتجار فيها بالقاهرة.

وكلفت النيابة بإرسال المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى- هاتف محمول.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.