تجار سلاح.. حبس شخصين لحيازتهما أسلحة وذخيرة في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة «2 بندقية آلية - 3 خِزَن- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي»، وذلك حال استقلالهما السيارة خاصته بدائرة القسم.

وكلفت النيابة، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عنها؛ لكشف ملابساتها.

وكان رجال وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنوا من ضبط هذين الشخصين، وبعد تفتيشهما وضبط المشار إليه آنفا من أسحلة وذخيرة؛ اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

واتخذت الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.