هنادي مهنا تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صوره جديد لها عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعيللصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنادي مهنا في الصورة بإطلالة أنيقة ومكياج جذاب، وتاركة خصلات شعرها منسابة، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

وشاركت هنادي مهنا، مؤخرا، في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمروعبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمدطعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعضالعبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالىبأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.