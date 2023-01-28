اليورو يسجل 32.5 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 28-1-2023

يرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 27 يناير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي.

وننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار خلال تعاملات اليوم السبت 23--1-2023

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت عند 29.74جنيه للشراء و 29.84 جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 32.26جنيه للشراء و32.55 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 36.53جنيه للشراء و 36.81جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 32.16جنيه للشراء و32.37جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر اليوم

وسجل الدولار الأمريكي اليوم نحو 29.74جنيه للشراء و 29.84جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 32.29جنيه للشراء و32.55 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 36.53جنيه للشراء و36.81 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 32.16جنيه للشراء و 32.37 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى البنك المركزي

بلغ سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي ليسجل نحو 29.85جنيه للشراء و 29.94جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 32.44جنيه للشراء و32.55جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 36.74جنيه للشراء و 36.86جنيه.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 32.37جنيه للشراء و 32.48جنيه للبيع .