النشرة الدينية.. آيات من القرآن تزيل الهم وتفك الكرب وندوة بمعرض الكتاب عن مؤلفات سليمان دنيا

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية من خلال النشرة الدينية.
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