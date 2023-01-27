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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. آيات من القرآن تزيل الهم وتفك الكرب وندوة بمعرض الكتاب عن مؤلفات سليمان دنيا

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية من خلال النشرة الدينية.

آيات من القرآن الكريم تزيل الهم وتفك الكرب والضيق

 

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آيات من القرآن الكريم تزيل الهم وتفك الكرب والضيق النشرة الدينية ادعية فك الكرب أول جمعة في رجب

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