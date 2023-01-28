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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعيدا عن الزراعات التقليدية.. النباتات الطبية والعطرية تغزو واحة التنمية بالوادى الجديد

نجحت محافظة الوادي الجديد  فى زراعة النباتات الطبية والعطرية ، وذلك بعد نجاح زراعة أشجار الجوجوبا المنتجة لزيوت محركات الطائرات والأغراض الطبية والعلاجية، والتى جرى تنفيذها على مساحة 12500 فدان بمنطقة بغداد جنوب مركز باريس، وذلك بعد أن أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، طرح مبادرة للتوسع فى زراعة النباتات الطبية والعطرية بمراكز المحافظة الخمس.

وأكد المحافظ  أن المحافظة تشهد فى الوقت الحالى انتشارا كبيراً فى زراعة النباتات الطبية والعطرية والتى لها مردود اقتصادى كبير على عكس الزراعات التقليدية الأخرى.

وأوضح المحافظ أن عددا كبيرا من المستثمرين بمناطق شرق العوينات والفرافرة نجحوا فى زراعة أصناف من هذه النباتات، مضيفا أن هناك مزارع للنعناع والريحان، كما أن هناك أحد المستثمرين قام بزراعة 200 فدان جرجير بمركز الفرافرة بغرض تصنيع الزيوت ومستحضرات التجميل.

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ولفت الي أن بعض المستثمرين اتجهوا لزراعة الخروع والكمون والبردقوش والتوت بهدف إنتاج غذاء دودة القز لتصنيع الحرير، وأن هذه الزراعات مستحدثة وتنفذ على مساحات كبيرة وتحظى بدعم كبير من جانب المحافظة ووزارة الزراعة، كما أن هذه الزراعات سوف توفر العديد من فرص العمل وستحقق مردود اقتصادى كبير وسيتم نقل تجربة زراعتها إلى صغار المزارعين.

وأوضح انه تم زراعة  60 فدانا بمركز بلاط لإنتاج التين الشوكى، وهو المشروع الأول من نوعه بالمحافظة، بالإضافة إلى إدخال محاصيل ذات عائد اقتصادى مرتفع واستخدام أقل للمياه، كما يستهدف المشروع فى مراحلة المتقدمة إنتاج زيت التين الشوكى والذى يعد من أغلى انواع الزيوت.

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كما أعلنت المحافظة، ايضا عن نجاح تجربة زراعة الخروع للأغراض الطبية و الصناعات الزيتية وهو عبارة عن شجيرة صغيرة لا يزيد طولها المترين وأوراقها كبيرة وهى شجرة معروفة عند كل الناس .

والخروع يعتبر نبات شجرى يتبع العائلة الفربيونية، أوراقة ذات خمسة فصوص فى شكل راحة اليد، وثماره تحتوى على لوزة زيتية تعتصر ويخرج منها زيت مشهور، وتحتوى بذرة الخروع على حوالى 50% من وزنها زيتا، وهذا الزيت هو المستخدم طبيا وزيت الخروع غير سام .

 

نباتات طبيه وعطريه (1)
نباتات طبيه وعطريه (1)
نباتات طبيه وعطريه (2)
نباتات طبيه وعطريه (2)
نباتات طبيه وعطريه (3)
نباتات طبيه وعطريه (3)
نباتات طبيه وعطريه (4)
نباتات طبيه وعطريه (4)
نباتات طبيه وعطريه (5)
نباتات طبيه وعطريه (5)
نباتات طبيه وعطريه (6)
نباتات طبيه وعطريه (6)
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