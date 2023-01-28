الحشيش أبرزها.. تحديات تواجه أسامة نبيه| فيديو جراف

تسلم أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك ، مهام عمله رسميا بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور بتوليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا .

قاد أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ومعه جهازه المعاون المكون من، أحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بجانب إسماعيل يوسف مدير الكرة.

أزمة الحشيش



يواجه أسامة نبيه المدرب الجديد لـ الزمالك أولى التحديات التى تتمثل فى إزالة الحاجز النفسي للاعبي الزمالك خاصة الثنائى أحمد فتوح وعبدالله جمعة .

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